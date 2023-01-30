Kremlin, Putin ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı olduğunu duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Ukrayna’nın silah talebini teşvik etmesinin gerilimi iyice artırdığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:15
Kremlin, Putin ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı olduğunu duyurdu
Abone Ol google-news

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı bir diyaloğu olduğunu belirten Peskov, gerekirse bu diyaloğun devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Macron ile ilgili son değerlendirmesinin sorulması üzerine Peskov, Türkiye-Fransa ilişkileri hakkında yorum yapamayacaklarını dile getirdi.

Peskov, “Putin ile Erdoğan özel ilişkilere sahip. Bu ilişkiler gerçekten karşılıklı güvene, karşılıklı saygıya ve üstlendikleri yükümlülüklere bağlılığa dayanıyor. Söz ve yükümlülükleri yerine getirme yeteneği karşılıklı olarak değer bulmaktadır” ifadelerini kullandı.

“DOĞRUDAN DAHA FAZLA DAHİL OLUYORLAR”

Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikini değerlendiren Peskov, Ukrayna’nın giderek daha fazla silah talep ettiğini hatırlattı. Peskov, “Batı, bu talepleri teşvik ediyor, bu silahları sağlamaya hazır olduğuna yemin ediyor. Durum oldukça çıkmaza girdi. Bu, NATO ülkelerinin giderek çatışmaya daha fazla doğrudan dahil olduğu gerçeğine, gerilimi tırmandırmaya yol açıyor. Bu, olayların gidişatını potansiyel olarak değiştiremez ve değiştirmeyecek. Özel askeri operasyon devam edecek.” diye konuştu.


Ukrayna Rusya NATO

İlgili Haberler

Scholz: Rusya ile NATO arasında bir savaş olmasına izin vermeyeceğim

Scholz: Rusya ile NATO arasında bir savaş olmasına izin vermeyeceğim
Rusya'dan Luhansk'ta hastane vuruldu iddiası: 14 ölü 24 yaralı

Rusya'dan Luhansk'ta hastane vuruldu iddiası: 14 ölü 24 yaralı
Rusya Donetsk'i vurdu: 3 ölü, 2 yaralı

Rusya Donetsk'i vurdu: 3 ölü, 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler