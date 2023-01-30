Kremlin, Putin ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:15

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 16:15

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı bir diyaloğu olduğunu belirten Peskov, gerekirse bu diyaloğun devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Macron ile ilgili son değerlendirmesinin sorulması üzerine Peskov, Türkiye-Fransa ilişkileri hakkında yorum yapamayacaklarını dile getirdi.

Peskov, “Putin ile Erdoğan özel ilişkilere sahip. Bu ilişkiler gerçekten karşılıklı güvene, karşılıklı saygıya ve üstlendikleri yükümlülüklere bağlılığa dayanıyor. Söz ve yükümlülükleri yerine getirme yeteneği karşılıklı olarak değer bulmaktadır” ifadelerini kullandı.

“DOĞRUDAN DAHA FAZLA DAHİL OLUYORLAR”

Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikini değerlendiren Peskov, Ukrayna’nın giderek daha fazla silah talep ettiğini hatırlattı. Peskov, “Batı, bu talepleri teşvik ediyor, bu silahları sağlamaya hazır olduğuna yemin ediyor. Durum oldukça çıkmaza girdi. Bu, NATO ülkelerinin giderek çatışmaya daha fazla doğrudan dahil olduğu gerçeğine, gerilimi tırmandırmaya yol açıyor. Bu, olayların gidişatını potansiyel olarak değiştiremez ve değiştirmeyecek. Özel askeri operasyon devam edecek.” diye konuştu.