Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması: Gerektiğinde temas sağlanır

16 Kasım 2022 Çarşamba, 14:23

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, olası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Peskov, Vladimir Putin ve Erdoğan'ın gerektiğinde saatler içinde temaslarını koordine ettiklerini ve sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Peskov, "Gerektiğinde Putin ve Erdoğan konuşmalarını saatler içinde koordine ediyorlar ve burada bir sorun yok, sürekli iletişim halindeler. Gerektiğinde telefonları açıp birbirleriyle konuşacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile tahıl anlaşmasının genişletilmesi ve süresinin uzatılmasıyla ilgili herhangi bir görüşme yapıp yapmadıkları sorusu üzerine, "Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim. Herhangi bir sıkıntı burada yok. Döner dönmez yine başta Putin olmak üzere görüşmelerimizi devam ettireceğiz" dedi.