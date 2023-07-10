Kremlin'den, Putin ve Prigojin'in görüştüğünü doğruladı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:54

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:54

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isyan girişiminden beş gün sonra Wagner'in kurucusu Prigojin ve paralı askerlerin diğer komutanlarıyla Kremlin'de bir araya geldiğini açıkladı.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in toplantıya, aralarında Prigojin ve Wagner birlik komutanlarının da bulunduğu 35 kişiyi davet ettiğini ve toplantının üç saat sürdüğünü söyledi.



Reuters'ta yer alan habere göre Peskov, "Gerçekten de başkanın böyle bir toplantısı oldu. 35 kişiyi davet etti. Tüm müfreze komutanları ve şirketin yönetimi katıldı. Prigojin'in kendisi dahil. Bu görüşme 29 Haziran'da Kremlin'de gerçekleşti. Yaklaşık üç saat sürdü" dedi. Peskov, bu görüşmenin ayrıntılarının bilinmediğini kaydetti.

Peskov, görüşmeye ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Söyleyebileceğimiz tek şey, Putin'in (Ukrayna'daki) Özel Askeri Operasyon sırasında Wagner'in cephedeki eylemlerine ve 24 Haziran (isyan günü) olaylarına ilişkin değerlendirmesini yaptığıdır. Komutanlar, isyan gününde neler olduğuna dair kendi raporlarını özetlediler. Devlet Başkanı ve Başkomutan'ın sadık destekçileri ve askerleri olduklarını vurguladılar. Ayrıca Anavatan için savaşmaya devam etmeye hazır olduklarını söylediler"



UKRAYNA VE NATO

Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın NATO askeri ittifakına üyeliğinin Avrupa'nın güvenlik mimarisi açısından çok olumsuz sonuçlar doğuracağını ve Moskova'nın böyle bir adıma sert bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Peskov, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Avrupa'da zaten zarar görmüş olan güvenlik mimarisi için çok ama çok olumsuz sonuçlar doğuracağı yönündeki net ve tutarlı tutumunu biliyorsunuz. Bu durum ülkemize yönelik mutlak bir tehlike, bir tehdit olacaktır ki bu da bizim yeterince açık ve kesin bir tepki vermemizi gerektirecektir"



ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN GELİŞME YOK

Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin bilinip bilinmediği sorusuna "Hayır, bilinmiyor" dedi. Peskov ayrıca, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin şu anda programda olmadığını, tahıl anlaşmasının tartışılması gerekiyorsa bunun gerçekleşeceğini, ancak şu ana kadar bu konuda yeni bir gelişme olmadığını belirtti.

