Kremlin'den UAEA açıklaması: Zaporijya Nükleer Santrali’nde çalışması çok olumlu
Kremlin, UAEA heyetinin tüm zorluk ve sorunlara rağmen Zaporijya Nükleer Santrali’nde çalışmasını “çok olumlu” bulduklarını bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, UAEA misyonunun Zaporijya Nükleer Santrali’ne gelerek yaptığı incelemelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Dmitri Peskov, tüm zorluklara rağmen misyonun gelişini olumlu olarak nitelendirerek, misyonun çalışmalarını değerlendirmek için çok erken olduğunu belirtti.
Peskov, misyonun santralin durumu ve nükleer güvenlikle ilgili sorunları değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Genel olarak, Ukrayna tarafının kışkırtıcı eylemleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm zorluk ve sorunlara rağmen, komisyonun gelip çalışmaya başlamasını çok olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.
Peskov, heyetin santralde çalışmalarına devam ettiğini ve misyonun orada bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.
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