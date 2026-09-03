'Kriz hazırlığı' başladı: Hollanda altınlarını ABD’den çekti

Hollanda Merkez Bankası (DNB), küresel siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde altın rezervlerinin coğrafi dağılımında önemli bir değişikliğe gitti.

Banka, mart-ağustos döneminde ABD’nin New York ve Kanada’nın Ottawa kentlerinde bulunan yaklaşık 86 ton altının Londra’ya aktarıldığını duyurdu.

DNB, kararın artan jeopolitik gerilimler karşısında “krizlere hazırlığı” güçlendirmek ve altın rezervlerini gerektiğinde daha hızlı kullanılabilir hale getirmek amacıyla alındığını bildirdi.

Taşıma öncesinde Hollanda’nın altın rezervlerinin yüzde 31,3’ü New York’ta, yüzde 19,7’si ise Ottawa’da bulunuyordu.

Yeni düzenlemeyle her iki kentin payı yüzde 18,5’e düşürüldü. Londra’nın payı ise yüzde 18,1’den yüzde 32,1’e yükseldi.

Hollanda’daki Zeist kasabasında bulunan yüksek güvenlikli merkezde ise toplam rezervlerin yüzde 30,8’i tutulmaya devam ediyor.

27 TONDAN FAZLA ALTIN FİZİKSEL OLARAK TAŞINDI

Operasyonun tamamı altın külçelerinin doğrudan taşınmasıyla gerçekleştirilmedi.

DNB’nin açıklamasına göre, ABD ve Kanada’dan 27 tondan fazla altın fiziksel olarak Hollanda’daki Zeist merkezine getirildi. Aynı miktarda altın da Zeist’ten Londra’ya gönderildi.

Yaklaşık 59 ton altın ise New York’ta satıldı ve elde edilen gelirle Londra’da uluslararası piyasa standartlarına uygun altın satın alındı.

Banka, bu yöntemle büyük miktarda altının fiziksel taşınmasından kaynaklanabilecek operasyonel risklerin azaltıldığını belirtti.

DNB Başkanı Olaf Sleijpen, yapılan değişiklikle Hollanda’nın altın rezervlerinin daha kolay işlem görebilir hale geldiğini belirtti.

Sleijpen, rezervlere ihtiyaç duyulmasını beklemediklerini ancak ülkenin olası krizlere karşı dayanıklılığını ve hazırlığını artırması gerektiğini ifade etti.

Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan altınların uluslararası ticaret standartlarına uygun olması nedeniyle kriz anında New York ve Ottawa’daki rezervlere kıyasla daha hızlı kullanılabileceğini bildirdi.

HOLLANDA’NIN 612 TON ALTINI VAR

Hollanda Merkez Bankası’nın toplam altın rezervi 612,4 ton seviyesinde bulunuyor.

Rezervlerin 2025 sonundaki toplam değeri yaklaşık 72,2 milyar euro olarak hesaplandı.

Son düzenlemenin ardından Londra, Hollanda’nın en fazla altın tuttuğu merkez haline gelirken onu Zeist, New York ve Ottawa takip ediyor.