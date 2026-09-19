Küba’da elektrik şebekesi yine çöktü: Milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Küba’da uzun süredir devam eden enerji krizi yeni bir ülke çapındaki elektrik kesintisiyle derinleşti.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, cuma günü ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kaldığını açıkladı. Bakanlık, kesintinin ardından elektrik hizmetinin kademeli olarak yeniden sağlanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Son kesintiyle birlikte Küba, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ocak ayında adaya yönelik yakıt kısıtlamalarını sertleştirmesinden bu yana en az altıncı kez ülke çapında elektrik şebekesi çöküşü yaşadı.

Kübalı yetkililere göre kesintinin ilk nedeni ülkenin batı ve orta kesimlerindeki yüksek gerilim iletim hatlarında meydana gelen arıza oldu.

Arıza sonrasında sistemin batı bölümünde başlayan çöküş Matanzas bölgesine kadar yayıldı, ardından ülkenin doğusundaki elektrik ağı da sistemden ayrıldı.

Küba’nın resmi gazetesi Granma ise olumsuz ve değişken hava koşullarının elektrik sistemindeki sorunu daha da ağırlaştırdığını bildirdi.

HAVANA’NIN YALNIZCA YÜZDE 5’İNE ELEKTRİK VERİLEBİLDİ

Kesintinin ardından elektrik şebekesinin yeniden devreye alınması için çalışmalar başlatıldı.

Resmi verilere göre akşam saatlerine gelindiğinde yaklaşık 862 bin elektrik abonesinin bulunduğu Havana’da kullanıcıların yalnızca yüzde 5’ine yeniden elektrik sağlanabildi.

Camagüey, Pinar del Río ve Granma gibi bölgelerde ise küçük çaplı bağımsız elektrik dağıtım sistemleri oluşturulmaya başlandı.

Hastaneler ve acil hizmet veren bazı tesislerin elektrik sistemleri de öncelikli olarak yeniden devreye alındı.

Küba’da elektrik şebekesindeki büyük çaplı arızalar son iki yılda giderek daha sık yaşanmaya başladı.

Ülkenin eskiyen termik santralleri, bakım için gerekli yedek parça eksikliği ve ciddi yakıt sıkıntısı enerji sistemini kırılgan hale getiriyor.

Krizin özellikle ocak ayından itibaren ABD’nin Küba’ya yönelik petrol ve enerji kısıtlamalarını sertleştirmesinin ardından ağırlaştığı belirtiliyor.

Küba yönetimi kesintilerin başlıca nedenlerinden biri olarak ABD yaptırımlarını gösterirken Washington ise ülkenin enerji sorunlarında eski altyapı ve devlet yönetimindeki ekonomik modelin rolüne işaret ediyor.

Mart ayında bir Rus tankerinin adaya yakıt ulaştırmasının ardından Küba’ya yönelik önemli çapta yeni bir yakıt teslimatının gerçekleşmediği bildirildi.

30 SAATİ AŞAN KESİNTİLER YAŞANIYOR

Ulusal elektrik şebekesinin çalıştığı dönemlerde dahi Küba’nın birçok bölgesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bazı bölgelerde kesintilerin 30 saati aştığı, ülkenin kimi kesimlerinde ise 60 saate kadar ulaşabildiği bildiriliyor.

Elektrik kesintileri yalnızca evleri değil ulaşım, çalışma düzeni, hava ulaşımı ve sağlık hizmetlerini de doğrudan etkiliyor.

Elektriğin uzun süre kesilmesi; yemek pişirme, su temini, internet ve telefon hizmetleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını da güçleştiriyor.

Başkent Havana’da yaşayan yurttaşlar ise tekrarlanan kesintiler nedeniyle günlük yaşamın giderek zorlaştığını belirtiyor.