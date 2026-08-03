Küba karanlığa gömüldü: Ulusal elektrik sistemi çöktü

Küba’nın kamuya ait elektrik şirketi Unión Eléctrica (UNE), 2 Ağustos Pazar gününü 3 Ağustos Pazartesi’ye bağlayan gece yerel saatle 22.43’te ulusal elektrik sisteminde “tam bağlantı kaybı” yaşandığını açıkladı.

Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı ülkedeki kesinti, başkent Havana dahil adanın tamamını etkiledi. Enerji Bakanlığı, elektrik sisteminin yeniden devreye alınması için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Son kesinti, Küba’da temmuz ayında yaşanan üç ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından meydana geldi. Kesintinin nedeni hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ülkede 2 Ağustos Cumartesi akşamı da beş eyaleti etkileyen bir elektrik kesintisi yaşanmış, enerji arzı yeniden sağlandıktan kısa süre sonra ulusal sistem bir kez daha çökmüştü.

Elektrik kesintileri su pompalarını ve soğutma sistemlerini de etkilerken, özellikle yaz sıcaklarında halkın günlük yaşamını daha da zorlaştırdı.

Küba, büyük ölçüde eski ve petrol yakıtlı termik santrallere dayanan elektrik sistemi nedeniyle uzun süredir enerji sorunları yaşıyor. Bakımsız altyapı, yedek parça eksikliği ve yakıt ithalatındaki düşüş, ülke çapındaki kesintilerin daha sık yaşanmasına yol açtı.

Küba’nın temel petrol tedarikçilerinden Venezuela’dan gelen sevkiyatların durması ve Meksika’dan yapılan ithalatın da ABD baskısı altında kesilmesi, enerji üretimindeki sıkıntıyı daha da ağırlaştırdı. Reuters, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı petrol ablukasının ülkenin yakıt kaynaklarına erişimini önemli ölçüde azalttığını aktardı.

ENERJİ SEKTÖRÜ ÖZEL YATIRIMLARA AÇILIYOR

Enerji krizine çözüm arayan Havana yönetimi, sıkı devlet kontrolü altındaki sektörde sınırlı reformlara yöneldi.

Küba, yabancı sermayeli ilk yakıt ithalatı girişimine izin verirken, yaklaşık 200 yerli işletmenin toptan yakıt dağıtımına katılmasının önünü açtı.

Ancak yakıt yetersizliği ve eskiyen elektrik altyapısı nedeniyle ülke genelinde uzun süreli ve tekrarlayan kesintilerin devam etmesinden endişe ediliyor.