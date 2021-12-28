Küba'da aşılama oranı yüzde 90'a yaklaştı

28 Aralık 2021 Salı, 11:08

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar tüm nüfusun yaklaşık yüzde 85,8'i koronavirüse karşı tamamen aşılandı. Küba vatandaşlarının yüzde 90'ından fazlasının ise Küba'nın yerli üretim aşılarından en az bir dozunu yaptırdığı öğrenildi.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, sağlık yetkililerinin koronavirüs takviye aşı dozu bekleme süresini altı aydan üç aya indirmesinin ardından ülkedeki 11 milyon kişiye 1 milyonun üzerinde takviye dozu uygulandığı belirtildi.



“BULAŞMA RİSKİ DEVAM EDİYOR”



Sağlık Bakanlığı Ulusal Epidemiyoloji Direktörü Francisco Duran, son birkaç haftadır yurt dışı kaynaklı vaka sayılarında hafif bir artış yaşandığını söylerken, pazartesi günü Küba’da toplam vaka sayısının 964 bin 857 ve ölüm sayısının ise 8 bin 321 olduğu kaydedildi.



Duran, "Birçok kişi, aralık ayındaki tatillerde akraba ve arkadaşlarıyla zaman geçirecek olsa da koronavirüs yönergelerini yerine getirmek önemli. Virüsün bulaşma riski devam ediyor" diye konuştu.



KÜBA’DA SON DURUM



Öte yandan Kübalı yetkililer, Omicron varyantı endişesiyle Güney Afrika dahil bazı Afrika ülkelerinden gelen yolcular için yedi günlük otel karantinasını zorunlu tutmaya başladı.



Küba'da ilk Omicron varyantı vakası 8 Aralık'ta bildirildi ve o zamandan bu yana toplam sayı 29'a çıktı.

