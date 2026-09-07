Kül bulutu Endonezya'yı sardı: Uçaklar yerde, binlerce kişi yollarda

Endonezya’da Anak Krakatau Yanardağı’nın cuma gecesi başlayan patlamaları, ülkenin önemli bölümünde hava ulaşımını sekteye uğrattı.

Başkent Cakarta’nın yaklaşık 150 kilometre uzağındaki yanardağdan yükselen volkanik kül, Cakarta ve Lampung eyaletine kadar ulaştı. Yanardağın hafta sonu boyunca sismik hareketliliğini sürdürdüğü bildirildi.

Patlamalar nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edilirken, yaklaşık 270 bin yolcu seyahat edemedi.

Cakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı ile üç havalimanında daha hava sahasında volkanik kül tespit edilmesi üzerine operasyonlar durduruldu.

Havalimanlarının kapatılma süresi pazartesi günü yerel saatle 18.00’e kadar uzatıldı.

Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, volkanik külün rüzgarla hareket etmeye devam ettiğini belirterek havalimanlarının ne zaman tamamen açılacağının henüz öngörülemediğini söyledi.

Yetkililer, kül bulutunun genişleyip genişlemediğini takip etmek amacıyla havalimanlarında yaklaşık her 30 dakikada bir ölçüm yapıldığını açıkladı.

HAVALİMANLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Cakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda uçuşları iptal edilen yolcuların para iadesi ve yeni uçuş bilgisi almak için oluşturduğu uzun kuyruklar dikkat çekti.

Doğu Cava’daki Malang kentinden Cakarta’ya dönmeye çalışan 46 yaşındaki Finna, uçuşların art arda ertelenmesi nedeniyle havalimanında büyük bir yoğunluk yaşandığını anlattı.

Finna, belirsizlik nedeniyle uçakla seyahat etmekten vazgeçerek iki şehirlerarası trenle yolculuk yaptı ve pazartesi sabaha karşı Cakarta’ya ulaşabildi.

Volkanik hareketlilik yalnızca iç hatları değil, uluslararası uçuşları da etkiledi.

Balayı için Bali’ye giden Malezyalı yeni evli bir çift, Kuala Lumpur’a dönüş uçuşlarının 11 Eylül’e kadar ertelendiğini öğrendi.

29 yaşındaki Amir Hamzah, tatil için ayırdıkları bütçenin sınırlı olduğunu belirterek, günlerce Endonezya’da mahsur kalmayı beklemediklerini söyledi.

KÜL BULUTU 15 BİN METREYE ULAŞTI

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, volkanik külün Cava tarafında yaklaşık 6 bin metreye, Sumatra tarafında ise 15 bin metre yüksekliğe kadar ulaştığını bildirdi.

Endonezya Jeoloji Ajansı da yeni patlamalar meydana gelme olasılığının yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Yanardağdaki son patlamanın pazar günü yerel saatle 20.23’te kaydedildiği belirtildi.

Yetkililer, yanardağın aktif kraterinin 3 kilometre çevresine yaklaşılmaması ve bölgede herhangi bir faaliyet yürütülmemesi çağrısında bulundu.

Sunda Boğazı’ndan geçen gemilerin de yanardağın çevresindeki 3 kilometrelik güvenlik bölgesine girmesi yasaklandı.

Bölgede bazı deniz taşımacılığı faaliyetlerinin aksadığı, okullarda ise eğitime çevrim içi devam edildiği bildirildi.

Yetkililer, son volkanik hareketlilik nedeniyle herhangi bir tsunami uyarısı bulunmadığını da açıkladı.

2018’DE 400’DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Cava ve Sumatra adaları arasındaki Sunda Boğazı’nda bulunan Anak Krakatau, “Krakatau’nun Çocuğu” anlamına geliyor.

Yanardağ, 1883’teki büyük Krakatau patlamasının ardından oluşan kalderada geçen yüzyılın başlarında denizden yükselmeye başlamıştı.

Anak Krakatau’nun Aralık 2018’de kısmen çökmesi sonucu meydana gelen tsunami, Sumatra ve Cava kıyılarında 400’den fazla kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına ve yerinden edilmesine yol açmıştı.

Anak Krakatau, dünyadaki aktif yanardağların büyük bölümünü barındıran Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.