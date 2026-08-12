Kuraklık 50 yıl önce sulara gömülen köyü ortaya çıkardı

İngiltere’de aylardır devam eden sıcak ve yağışsız hava, Rutland Water’da dikkat çekici bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Ülkenin East Midlands bölgesindeki rezervuarda su seviyesinin düşmesiyle, 1970’lerde baraj gölü oluşturulurken ortadan kaldırılan Nether Hambleton köyüne ait yapı kalıntıları yeniden görüldü.

Nether Hambleton ve yakınındaki Middle Hambleton’da yaşayanlar, Gwash Vadisi’nin baraj gölüne dönüştürülmesi kararı üzerine 1970’lerde başka bölgelere taşındı.

Köylerdeki evler, çiftlikler ve diğer yapılar yıkıldıktan sonra bölge sular altında bırakıldı.

Rutland Water’ın inşası 1976’da tamamlandı, vadinin tamamen suyla dolması ise yaklaşık üç yıl sürdü.

Rezervuar için 3 bin dönümden fazla arazi sular altında kaldı.

Dört mil kareyi aşan yüzölçümüyle Rutland Water, Batı Avrupa’nın en büyük insan yapımı göllerinden biri haline geldi. En derin noktasının yaklaşık 34 metre olduğu belirtiliyor.

50 YIL SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Kuraklık nedeniyle rezervuardaki suyun çekilmesi, yıkımdan sonra geride kalan taş duvar ve yapı temellerini yeniden görünür hale getirdi.

Ortaya çıkan kalıntılar, yaklaşık yarım asır önce ortadan kaybolan Nether Hambleton’a nadir bir bakış sunuyor.

Köy kalıntılarının ortaya çıkması, İngiltere’de giderek ağırlaşan kuraklık koşullarının da somut göstergelerinden biri oldu.

Environment Agency verilerine göre İngiltere’de temmuz ayı, uzun dönem ortalamasının yalnızca yüzde 10’u kadar yağış alarak kayıtlardaki en kurak temmuz oldu. Ülke genelindeki rezervuarların doluluk oranı yüzde 69’a gerilerken, bazı rezervuarlar “olağanüstü düşük” seviyeye indi.

East Midlands’ta ise yağışlar beş ay üst üste ortalamanın altında kaldı. İlkbahar ve yaz dönemi bölgede 1995’ten bu yana en kurak dönem olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIK 38 DERECEYE YAKLAŞACAK

Kuraklığın yanı sıra İngiltere yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.

Meteoroloji yetkilileri, 13 Ağustos Perşembe günü ülkenin güneyi ve doğusu ile Midlands’ın bazı kesimlerinde sıcaklıkların yaklaşık 37 dereceye ulaşabileceğini açıkladı. Bazı tahminlerde sıcaklığın 38 dereceyi bulabileceği belirtilirken, aşırı sıcaklar nedeniyle uyarılar yapıldı.

İngiltere ve Galler’de bu yıl şimdiye kadar yüzlerce orman yangınına müdahale edildi.

Reuters’ın aktardığı verilere göre itfaiye ekipleri 2026 boyunca 966 yangına müdahale ederken bunların 185’i yalnızca ağustos ayının ilk 10 gününde meydana geldi.

Environment Agency’nin kuraklık çalışmalarından sorumlu yetkilisi Tony Grayling, anlamlı ve uzun süreli yağış görülmediği sürece koşulların daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu.

Uzun süren sıcak ve kuru havanın tarımı, doğal yaşamı ve su kaynaklarını ciddi biçimde etkilediğini belirten yetkililer, halka su tüketimini azaltma çağrısı yaptı.

İngiltere’de yaklaşık 45 milyon kişi kuraklıktan etkilenen bölgelerde yaşarken, milyonlarca kişi su kullanım kısıtlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.