Küresel silah satışları arttı: Ülkelerin satışlardaki payları paylaşıldı
SIPRI'nın yayınladığı son rapora göre Covid-19'a rağmen 2021'de küresel silah satışlarında artış yaşandı.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) yayınladığı son rapora göre, Covid-19 pandemisiyle ilgili tedarik zinciri sorunlarına rağmen küresel silah satışlarının geçen yıl artmaya devam ettiği bildirildi.
2021 raporuna göre, dünyanın en büyük 100 silah şirketi 2021'de 592 milyar dolar değerinde askeri hizmet ve ağır silah sattı.
Raporda, bunun 2020'ye göre yüzde 1,9'luk bir artış anlamına geldiği açıklandı. Artışın 2020'dekinden daha yüksek olduğu, ancak Covid-19 pandemisinden önceki dört yıldaki ortalama artıştan düşük olduğu kaydedildi.
SIPRI verilerine göre, savunma teçhizatının çoğu hala genel olarak Amerikan şirketlerinden tedarik ediliyor.
ÜLKELERİN SATIİŞLARDAKİ PAYLARI
Listedeki ilk beş şirket de dahil olmak üzere 40 ABD şirketi, ilk 100'den itibaren tüm silah satışlarının yüzde 51'ini oluşturuyor.
Çin, yüzde 18'e yükselen payla ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 6,8 ile İngiltere, yüzde 4,9 ile Fransa ve yüzde 1,6 ile Almanya takip ediyor.
Rapora göre, Rusya'nın payı Ukrayna'yı işgalinden önce yüzde 3 iken, savaştan sonra yüzde 0,4'lük hafif bir artış kaydetti.
Rapordaki bilgiler Rus silah şirketlerinin Ukrayna savaşı nedeniyle silah üretimini yoğunlaştırdığını gösterirken, yarı iletken edinmekte zorlandıkları kaydedildi.
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