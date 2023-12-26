Kuril Adaları'ndaki Ebeko Yanardağı faaliyete geçti

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:25

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:25

Rusya'nın Kuril Adaları'ndaki Paramushir Adası'nın kuzey ucunda yer alan Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldiği belirtilerek, yanardağın faaliyete geçtiği bildirildi.

Sakhalin Bölgesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "26 Aralık sabahı Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sakhalin Bölgesi Ana Müdürlüğü Kriz Yönetim Merkezi, Sakhalin Volkanik Patlama Hızlı Müdahale Ekibi'nden Ebeko yanardağında deniz seviyesinden 2,8 kilometre yüksekliğe kadar kül yayılımı olduğu bilgisini aldı. Kül bulutu doğu yönünde 5 kilometreden fazla bir mesafeye yayılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, bölgede kül yağışı gözlenmediği, hidrojen sülfür kokusu hissedilmediği ve halkın yaşamına yönelik herhangi bir tehdit oluşmadığı kaydedildi.

Ebeko Yanardağı'nda en son 24 Temmuz'da patlama meydana gelmişti.

1156 metre yükselikteki Ebko Yanardağı, Kuril Adaları'nın en aktif yanardağlarından biridir. 1793 ile 1991 yılları arasında on bir kez faaliyete geçti.