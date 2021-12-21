Küvetteyken havaya uçan bebekler canlı kurtuldu

21 Aralık 2021 Salı, 12:50

ABD’de büyük etki yaratan Kentucky Kasırgası onlarca kişinin ölümüne ve büyük bir yıkıma sebep olurken eşine az rastlanır bir kurtuluşu da beraberinde getirdi.

Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Kentucky tarihinin en ölümcül kasırgası olarak adlandırılan afette üç ve on beş aylık olduğu öğrenilen iki bebeğin küvetteyken kurtulduğu kaydedildi.



İKİSİ DE ZARAR GÖRMEDİ



Küvetin, içinde bulunan bebekler ile birden havaya uçtuğunu belirten büyükanne Clara Lutz, “Gümbürtüyü ve evin sallandığını hissettim. Daha sonra ise tek bildiğim küvet ellerimden kurtulup havaya kalktı. Onu daha fazla tutamadım” dedi.



Lutz, küveti bahçedeki çimenlerin üzerinde ters dönmüş bir şekilde bulduğunu söylerken iki bebeğin sağlıklı olduğunu ifade etti. Lutz, “Bebeklerin nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Tek yaptığım, bebekleri sağ salim geri getirmesi için tanrıya dua etmekti” dedi.



KASIRGANIN BOYUTU



ABD’li yetkililer, kasırga sebebiyle en az 74 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kasırga, eyalet tarihinin en yıkıcı afeti olarak nitelendirilirken 36 bin ila 50 bin evin elektriğinin kesildiği belirtildi.

