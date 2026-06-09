Kuzey İrlanda’yı sarsan bıçaklı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta meydana gelen bıçaklı saldırı ülkede infial yarattı. Polis, Somali kökenli olduğuna inanılan bir kişinin cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Pazartesi günü yerel saatle 22.30 sıralarında Belfast'ın kuzeyindeki Kinnaird Caddesi'nde yaşanan saldırıda 40'lı yaşlardaki bir erkek ağır yaralandı.

Yüzünden, boynundan ve sırtından ciddi yaralar alan kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırgan olduğu öne sürülen kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından durdurulmaya çalışıldığı görüldü.

Görüntülerde elinde sopa bulunan bir kişinin de aralarında olduğu vatandaşların, polis olay yerine ulaşana kadar saldırgana müdahale ettiği yer aldı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), olayla ilgili "kritik olay" ilan edildiğini ve saldırının nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

STARMER: MİDE BULANDIRICI

Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, saldırıyı "mide bulandırıcı" olarak nitelendirerek, "Sokaklarımızda yaşanan bu tür korkunç şiddet olaylarına kesinlikle tolerans göstermeyeceğim" dedi.

Starmer, yaralanan kişiye geçmiş olsun dileklerini iletirken, saldırıyı engellemeye çalışan vatandaşlara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti.

PSNI Emniyet Müdür Yardımcısı Ryan Henderson, saldırının bölgede büyük bir endişe yarattığını belirterek, "Bu vahşi saldırı toplumda şok etkisi yarattı. Olayı son derece ciddiye alıyoruz ve soruşturma hızla sürüyor" ifadelerini kullandı.

Henderson ayrıca, saldırıya müdahale ederek yaralının daha fazla zarar görmesini engellemeye çalışan vatandaşların cesaret ve dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

GÖÇMENLİK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın ardından bazı siyasetçiler saldırının göç politikaları bağlamında tartışılmaması çağrısında bulundu.

Kuzey İrlanda Adalet Bakanı Naomi Long, saldırının göçmenlik tartışmalarında siyasi malzeme haline getirilmesinin doğru olmadığını belirterek, kamuoyunu polis soruşturmasının sonuçlarını beklemeye çağırdı.

Bölgedeki göçmen kuruluşları da saldırıyı kınarken, olayın ardından göçmen toplulukları arasında da endişe ve korkunun arttığını ifade etti.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun resmi açıklamalar dışında yayılan bilgi ve görüntülere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.