Kuzey Kore, Güney Kore'yi nükleer savaş ile tehdit etti

05 Nisan 2022 Salı, 11:27

Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre; Kuzey Kore, Güney Kore'nin çatışmayı seçmesi halinde anında yanıt vereceklerini bildirdi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi olan ülkenin üst düzey isimlerinden Kim Yo-jong, Güney Kore'nin saldırı açıklamalarını “çok büyük hata” diye niteledi.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook, geçen hafta ordunun Kuzey Kore'yi hızla vuracak bir dizi gelişmiş füzeye sahip olduğunu söylemişti. Buna yanıt veren Kim Yo Jong, Güney Kore'nin askeri çatışmayı seçmesi halinde buna nükleer silahlarla yanıt vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Kim, “Güney Kore ordusu Kuzey Kore topraklarının bir metrekaresine bile saldırsa korkunç bir felaketle karşılaşır” dedi. Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon da, herhangi bir yanlış kararın veya kötü beyanın “tam bir savaş” başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Son dönemde füze denemelerine hız veren Kuzey Kore'nin geçen ay yeni tip kıtalararası balistik füze denemesi yarımadada tansiyonun hızla yükselmesine yol açmıştı.