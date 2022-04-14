Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ünlü haber spikeri Ri Chun Hi'ye lüks ev hediye etti. Kim, Ri'nin çalışmalarından memnun olduğunu ve İşçi Partisi'nin sesi olmaya devam etmesini istediğini söyledi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle "pembe kadın" olarak tanınan 78 yaşındaki spiker Ri Chun Hi’ye lüks bir ev hediye etti. Kim, Ri'den iktidardaki İşçi Partisi’nin sesi olmaya devam etmesini istedi.
Ri'nin aile bireylerinin yeni evde, mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığı aktarıldı.
Ri Chun Hi
Ri’nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldığı belirtildi.
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