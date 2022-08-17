Kuzey Kore, seyir füzesi ateşledi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin, sahil kasabası Onchon'dan iki adet seyir füzesi ateşlediğini duyurdu.
Güney Koreli bir askeri kaynaktan edinilen bilgiye göre, Kuzey Kore'nin çarşamba günü sahil kasabası Onchon'dan iki adet seyir füzesi ateşlediğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, seyir füzelerinin, ABD ve Güney Kore'nin Ulchi Özgürlük Kalkanı ortak eğitim tatbikatlarının başlamasından bir gün sonra ateşlenmesi, bölgede dikkat çekti.
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