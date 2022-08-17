Kuzey Kore, seyir füzesi ateşledi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:16

Güney Koreli bir askeri kaynaktan edinilen bilgiye göre, Kuzey Kore'nin çarşamba günü sahil kasabası Onchon'dan iki adet seyir füzesi ateşlediğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, seyir füzelerinin, ABD ve Güney Kore'nin Ulchi Özgürlük Kalkanı ortak eğitim tatbikatlarının başlamasından bir gün sonra ateşlenmesi, bölgede dikkat çekti.