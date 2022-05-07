Kuzey Kore yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir füze denemesi yaptığını duyurdu.
Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltecek bir hamle daha geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kimliği henüz tanımlanamayan bir füze denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Denemenin, Japon Denizi yönüne doğru yapıldığı belirtildi.
Yonhap Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, gerçekleştirilen füze denemesinin bir balistik füze olabileceğini söyledi.
Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 15. kez füze denemesi yapmış oldu.
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