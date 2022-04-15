Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.

AA
15 Nisan 2022 Cuma, 16:14
Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
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Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçisi Sergei Bazdnikin Bakanlığa çağrılarak söz konusu diplomatların istenmeyen kişi ilan edildiğine dair diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bahsi geçen kişilerin, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, Rus diplomatların 5 günde ülkeden ayrılmaları gerektiği bilgisini paylaştı.

Kuzey Makedonya geçen ay da aynı gerekçelerle 5 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.


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