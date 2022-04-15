Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.
Kuzey Makedonya, 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçisi Sergei Bazdnikin Bakanlığa çağrılarak söz konusu diplomatların istenmeyen kişi ilan edildiğine dair diplomatik nota verildiği kaydedildi.
Açıklamada, bahsi geçen kişilerin, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.
Bakanlık, Rus diplomatların 5 günde ülkeden ayrılmaları gerektiği bilgisini paylaştı.
Kuzey Makedonya geçen ay da aynı gerekçelerle 5 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.
Video Haberler
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- Arnavutköy'de korkutan yangın!
- Konya'da 'şehri terk edeceksin' tehdidiyle işkence
- İstedikleri parayı vermeyen şoförü yaraladılar
- Fenerbahçe Orduevi'nde korkutan yangın!
- Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
- Ergün Poyraz'a darp davasında yeni gelişme
- Pendik’te caddede silahlı kavga; 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 395'e yükseldi
- 10 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan unutulmadı
- İşte Covid-19'un 4 'garip' semptomu
- Küresel riskler portföylerde denge ihtiyacı önde
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Av yasağı başladı: Liman teknelerle kaplandı
- Denizlispor'dan ateş hattında kritik galibiyet!
- Renk değiştirebilen Vivo V23 5G Türkiye'de
- EGM'den 'maaş promosyonu' açıklaması