Lahey'de tutuklu yargılanıyor: Geçici iletişim ve ziyaretçi kısıtlaması aldı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 08:15

Güncelleme: 24.11.2023 - 08:15

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Lahey kentindeki özel mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, savcılığın talebiyle, şahitlerin kimliğini ifşa etme ve gizli ifadeleri kendilerini ziyaret eden kişilerle paylaşmaları nedeniyle Hashim Thaçi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'nin her türlü iletişim ve ziyaretçi kabullerinin kısıtlanması yönünde karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Heyet, gizli bilgilerin gözaltı merkezlerinden hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesi riski göz önüne alındığında, bu kısıtlamaların uygun olduğuna karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca kısıtlamaların "geçici" olduğu ve savcılık talebi hakkında tam bir karar verilene kadar uygulanacağı bildirildi. Sanıklar kısıtlamalar devam ettiği sürece sadece avukatlarıyla görüşebilecek.

Thaçi ve diğer 3 sanık hakkında Lahey'de görülen dava 3 Nisan'da başlamıştı. Davaya 4 Aralık'ta 36'ncı sanığın dinlenmesiyle devam edilecek.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Mahkeme Başkanı Charles Smith, iş yükünün fazlalığından dolayı yargılamanın öngörülen 5 yıldan fazla sürebileceğini ifade etmişti.