ABD ordusu, temmuz sonundan bu yana ilk kez İran topraklarını hedef aldı. Hürmüz Boğazı’ndaki Lark Adası’nda iki roketatarın vurulmasının ardından İran, Ürdün’deki ABD üslerine balistik füzelerle karşılık verdiğini açıkladı. Peki, Lark adası nerede? Lark adası hangi ülkede? Lark adasının haritadaki konumu...

LARK ADASI NEREDE?

Lark Adası, İran'a bağlıdır ve Basra Körfezi'nin doğusunda bulunur. Ada, Hürmüz Adası'nın yaklaşık 16 kilometre güneydoğusunda, Kişm Adası'nın ise kuzeydoğusunda konumlanır.

Ada, stratejik açıdan önemli olan Hürmüz Boğazı'na yakınlığı nedeniyle dikkat çeker. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Umman Denizi'ne bağlayan önemli bir deniz geçiş noktasıdır.

LARK ADASI HANGİ ÜLKEDE?

Lark Adası İran'dadır. İdari olarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlıdır. Adanın karşısında İran'ın güney kıyıları ve Basra Körfezi'nin önemli ulaşım güzergâhları bulunur.

LARK ADASI'NIN HARİTADAKİ KONUMU

Lark Adası, Hürmüz Boğazı'nın kuzey tarafında, Hürmüz ve Kişm adalarıyla birlikte İran'ın güneyindeki ada grubunun içerisinde yer alır. Konumu nedeniyle özellikle Basra Körfezi'nden çıkan gemilerin geçtiği güzergâhlara oldukça yakındır.