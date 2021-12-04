04 Aralık 2021 Cumartesi, 19:57

Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanı'nda Tara Air’e ait bir uçağın lastiği patladı.

Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı.

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 4, 2021

UÇAĞI TAŞIYACAK BİR ARAÇ YOKTU

Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.

Tara Air yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı.

Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.