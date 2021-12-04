Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler
Nepal’de bir uçağın lastiği patladı. Uçak yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı.
Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanı'nda Tara Air’e ait bir uçağın lastiği patladı.
Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı.
Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 4, 2021
UÇAĞI TAŞIYACAK BİR ARAÇ YOKTU
Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.
Tara Air yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı.
Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Milyoner'e damga vuran soru
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Şeker hastaları bu meyvenin peşinde
- Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Kılıçdaroğlu: 'Göndereceğiz onu'
- O fotoğraf savcının önüne kondu