Lavrov’dan 'askeri biyolojik faaliyet' açıklaması: Ciddi soru işaretleri yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı ülkelerin biyolojik alandaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi’nin ulusal düzeyde uygulanmasına ilişkin Moskova’da düzenlenen seminere gönderdiği video mesajında, bazı devletlerin kendi sınırları dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerin sözleşmeye uyum bakımından tartışma yarattığını ileri sürdü.

Lavrov, söz konusu faaliyetlerin “önleyici işbirliği” veya başka barışçıl amaçlar gerekçe gösterilerek yürütüldüğünü belirterek, bunların Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi bağlamında ciddi sorular doğurduğunu söyledi.

Rus bakan açıklamasında belirli bir ülkenin adını vermedi.

“BİYOLOJİK GÜVENLİK SORUNU GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR”

Lavrov, Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi’nin 1975’te yürürlüğe girmesinin üzerinden yarım yüzyıldan fazla süre geçmesine karşın biyolojik güvenliğin önemini koruduğunu ifade etti.

Biyolojik tehditlerin sınır aşan niteliğine işaret eden Lavrov, biyoteknolojik gelişmelerin kötüye kullanılma ihtimalini de risk unsurları arasında gösterdi.

Lavrov ayrıca biyolojik etkenler ve toksinlerin terör örgütleri tarafından silah olarak kullanılabilme ihtimalinin biyolojik güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Rusya, daha önce de bazı ülkelerin yurt dışındaki biyolojik araştırma programlarına ilişkin benzer iddialarda bulunmuştu. Moskova’nın bu konudaki değerlendirmeleri uluslararası alanda tartışma konusu olmayı sürdürüyor.