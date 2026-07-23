Lavrov'dan Rubio'ya sert uyarı: 'Ukrayna'ya silah sevkiyatı kabul edilemez'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinler'in başkenti Manila'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede, Washington'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürmesini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri destek vermeye devam etmesinin çatışmayı daha da derinleştirdiğini savundu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Rus diplomatın Avrupa ülkelerini de hedef alarak, Moskova'yı 'stratejik yenilgiye uğratmayı amaçlayan istikrarsızlaştırıcı politikalar' izlemekle suçladığı belirtildi.

Lavrov ile Rubio arasındaki görüşme, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Manila'da gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı programa göre yaklaşık yarım saat süren görüşmede, başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere ikili ilişkiler ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede ABD'nin Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik olası arabuluculuk rolünün de değerlendirildiğini aktardı.

"İLETİŞİM KANALLARI AÇIK"

Marco Rubio, görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Son aylarda yürütülen diplomatik girişimlerin yavaşladığını kabul eden Rubio, bunun önemli nedenlerinden birinin İran'da yaşanan gelişmeler ve Washington ile Tahran arasında yeniden tırmanan askeri gerilim olduğunu ifade etti.

Rubio, "Fırsat doğması halinde bu sürece katkı sağlamaya hazırız" derken, "Aramızda ciddi görüş ayrılıkları bulunsa da Rus hükümetiyle iletişim kanallarını açık tutmak zorundayız. Sonuçta iki ülke de dünyanın en büyük nükleer güçleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

AB'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM PAKETİ

Öte yandan Avrupa Birliği, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana hazırladığı 21. yaptırım paketini onayladı.

AB diplomatlarının uzlaşmaya vardığı yeni yaptırım paketi, Rusya'nın finans ve enerji sektörlerini hedef alıyor. Paketin yürürlüğe girmesi için 27 üye ülkenin resmî onayı gerekiyor.

Yeni tedbirler kapsamında, Rus petrolüne uygulanan uluslararası tavan fiyat mekanizmasının otomatik güncellenmesi 12 ay süreyle askıya alınacak. AB, bu adımla Moskova'nın petrol gelirlerini sınırlamayı amaçlıyor.

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan satışları da kapsıyor. Bu kapsamda Hindistan, Çin ve Türkiye'ye satılan Rus petrolü de uygulamanın etki alanında bulunuyor.

RUS BANKALARI VE ŞİRKETLERİ HEDEFTE

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, petrol fiyat tavanındaki güncellemenin bir yıl süreyle dondurulmasının, "Rus savaş makinesinin piyasa şoklarından faydalanmasını engelleyeceğini" söyledi.

Von der Leyen ayrıca yaptırım paketinin; 32 Rus bankası, bir kripto para şirketi, petrol ticaret platformları ve Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen 'gölge filo' kapsamındaki gemileri de hedef aldığını açıkladı. Pakette ayrıca Rus savaşçılarının Avrupa Birliği'ne girişinin resmen yasaklanmasına yönelik yeni bir adım da yer aldı.