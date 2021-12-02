Lavrov'dan Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndermesine eleştiri

02 Aralık 2021 Perşembe, 13:43

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın bakanlar toplantısında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Batılı ülkelerinin silah gönderimlerinin, ‘Kiev’in Minsk anlaşmalarını sabote etme isteğini körüklediğini’ ve ‘Ukrayna hükümetini doğudaki krizi güç kullanarak çözebileceğine inandırdığını’ belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önceki bir açıklamasında, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki Donbass’a gönderdiği askerlerin sayısının 125 bini bulduğunu söylemişti.

Zaharova, bu sayının da Ukrayna’nın düzenli ordusunda yer alan tüm askerlerin sayısının yarısına denk geldiğini kaydetmişti.

-Sputnik