Letonya: Hem Türkiye hem de İsveç ve Finlandiya NATO için önemli

26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:12

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye'nin çekincelerini ve taraflar arasında bu konuda yürütülen görüşmeleri değerlendirdi.

Edgars Rinkevics, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin, Türkiye'nin talepleri konusunu ele almak üzere dün Ankara'da olduğunu hatırlatarak, kendisinin de bizzat Finlandiya ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü kaydetti.

'LETONYA'NIN GÜVENLİK ÇIKARLARI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Egdars Rinkevics, "silah ihracatının kontrolü", "ticaret kısıtlaması" ve "terör örgütleri" meselelerinin Türkiye için önemli olduğunun altını çizdi.

Rinkevics, "Hem Türkiye hem de İsveç ve Finlandiya NATO için önemli. Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin sadece Baltık Denizi Bölgesi'ne değil ittifakın bütününe sağlayacağı önemli katkıyı dikkate alan bir çözüm bulunmasını temenni ediyorum" dedi.

Rinkevics ayrıca, üç ülkenin NATO üyeliklerinin, ülkesinin güvenlik çıkarları açısından da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.