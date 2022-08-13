Libya Başbakanı Dibeybe: Seçimlere gitmek ve iktidarı paylaşmaktan başka seçenek yok
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisine (TM), seçimler için anayasal temeli belirleme çağrısı yaptı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Uluslararası Gençlik Günü münasebetiyle ülkenin batısındaki El-Hamis kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu.
Abdulhamid Dibeybe, "Önümüzde, seçimlere gitmek ve iktidarı paylaşmaktan başka seçenek yok" diyerek, Devlet Yüksek Konseyi ile TM'ye seçimlerin yapılacağı anayasal temeli belirleme çağrısında bulundu.
Dibeybe söz konusu iki kurumu, geçiş sürecini kendi lehlerine uzatmaya çalışmakla da suçladı.
Dibeybe hükümet olarak Yüksek Seçim Komisyonuna seçim için gerekli fonu sağladıklarını ancak sorunun halen devam ettiğini ve anayasal temel üzerinde uzlaşma sağlanamadığını dile getirdi.
Dibeybe ayrıca, ülkeyi yeniden savaşa sürüklemeye çalışanlara da seslenerek, "Geriye dönmemiz söz konusu değil. Darbelerle iktidarı ele geçirmek isteyenlere, o günler artık geride kaldı diyoruz" ifadesini kullandı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi heyetlerinin son olarak haziran ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirdiği toplantılarda anayasal temelle ilgili uzlaşıya varılamamıştı.
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