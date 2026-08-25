Libya’da ‘Kaddafi’ modası: Tişörtler tartışma yarattı

Libya’nın batısında yer alan Beni Velid kentindeki bir mağaza, Muammer Kaddafi’nin fotoğraflarının ve iktidarı döneminde sık kullandığı ifadelerin yer aldığı tişörtleri satışa çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mağazada yeşil ve beyaz renkli tişörtlerin sergilendiği, bazı ürünlerde Kaddafi’nin portresine ve onunla özdeşleşen sözlere yer verildiği görüldü.

Kaddafi temalı ürünler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bazı kullanıcılar kıyafetleri, Kaddafi dönemine duyulan nostaljinin ve eski yönetime yönelik desteğin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Bazı kullanıcılar ise ürünlerin siyasi bir anlam taşımadığını, mağazanın Kaddafi’ye yönelik ilgiyi ticari fırsata dönüştürdüğünü savundu.

Tartışmaların, Kaddafi’nin 1 Eylül 1969’da iktidara gelmesiyle sonuçlanan darbenin yıl dönümü öncesinde yaşanması da dikkat çekti.

“ULUSAL SEMBOLLERE SAHİP ÇIKMAK DAHA İYİ”

Aktivist Abdulaziz Dau, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kaddafi’nin Libya’nın ulusal sembollerinden biri olduğunu savunarak bu tür ürünlerin satılmasına destek verdi.

Dau, insanların dünya kentlerinin, sanatçıların veya ünlü kişilerin sembollerini taşıyan kıyafetler giymesi yerine kendi ülkelerine ait sembolleri tercih etmesinin daha doğru olduğunu ileri sürdü.

Kendisine “Libyalı Lider” adını veren bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Kaddafi dönemine yönelik nostaljik yaklaşımı eleştirdi.

Libya’nın yeni ve zorlu bir dönemden geçtiğini belirten kullanıcı, ülkenin geleceğe odaklanması gerektiğini ve toplumun geçmişte kalmış bir yönetim biçiminin etkisi altında yaşamaması gerektiğini savundu.

Beni Velid, Libya’da Kaddafi yönetimine verdiği destekle bilinen kentlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaddafi’nin 2011’de devrilmesi ve öldürülmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen kentte eski rejime ait semboller zaman zaman toplumsal etkinliklerde ve çeşitli buluşmalarda yeniden görülüyor.

Mağazada satışa sunulan Kaddafi baskılı kıyafetler de ülkede eski rejimin sembollerine yönelik ilginin tamamen ortadan kalkmadığını gösteren yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.