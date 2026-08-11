Libya’da peş peşe saldırılar: Rafineri vuruldu, Hafter’in istihbarat başkanı öldürüldü

Libya’da son günlerde petrol tesislerine yönelik İHA saldırıları ve üst düzey bir askeri yetkilinin öldürülmesiyle gerilim yeniden yükseldi.

Trablus’un yaklaşık 40 kilometre batısında bulunan Zawiya Rafinerisi, akşam saatlerinde İHA saldırısının hedefi oldu. Libya Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Brega Petrol Şirketi’ne ait 402-T numaralı tankta yangın çıktığı bildirildi.

Yaklaşık 4,5 milyon litre benzin bulunan tankın doğrudan hedef alındığı belirtildi. Saldırının, pazar günü rafinerinin su arıtma tesisine ve cumartesi günü nafta deposuna düzenlenen İHA saldırılarının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Petrol şirketi, saldırıların sürmesi halinde ülkenin en büyük rafinerisindeki faaliyetlerin durabileceği uyarısında bulundu. Bölgede acil durum ilan edilirken, saldırıların faillerinin tespit edilerek adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz herhangi bir grup üstlenmedi.

Libya’nın başkenti Trablus’un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zawiya Rafinerisi’ne düzenlenen İHA saldırısında, yaklaşık 4,5 milyon litre benzin bulunan tankta yangın çıktı



Saldırının ardından Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin en büyük rafinerisindeki faaliyetlerin… pic.twitter.com/p2xj1QTlk9 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 11, 2026

HAFTER'İN İSTİHBARAT BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Libya’nın doğusunda Hafter güçlerine bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun Askeri İstihbarat Başkanı Fevzi Mansuri, Bingazi’de düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldü.

Reuters’e konuşan güvenlik kaynaklarına göre Mansuri’nin aracına, Bingazi’nin Hawari bölgesindeki evinin önünde patlayıcı düzenek yerleştirildi. Düzenek, Mansuri’nin aracına bindiği sırada infilak etti.

Saldırıyı da henüz herhangi bir grup üstlenmedi.

LİBYA'DA DOĞU-BATI AYRILIĞI SÜRÜYOR

Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinin ardından siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Libya’da ülke fiilen doğu ve batıdaki farklı yönetimlerin kontrolünde bulunuyor.

Batıda, Trablus merkezli ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe görev yapıyor. Ülkenin doğu ve güneyindeki geniş bölgeler ise Hafter güçlerinin etkisi altında.

Zawiya saldırısının ardından Dibeybe’nin içişleri bakanı ve başkentteki bazı silahlı grupların liderleriyle güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi. Dibeybe, kritik tesislere yönelik tehdit ve saldırılara karşı kararlı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Libya Temsilciler Meclisi de saldırıyı kınayarak petrol tesislerinin daha güçlü korunması çağrısında bulundu.

FİDAN TRABLUS'TA

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Fidan'ın iki gün sürecek ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunması bekleniyor.