Libya’da Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığı reddedildi
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.
Libya’da Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığı reddedildi.
Dün, Kaddafi'nin, Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek 24 Aralık’ta başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğu açıklanmıştı.
Babasının Batı destekli bir operasyonla iktidardan düşürülmesinden ve linç edilmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkan Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından ‘insanlığa karşı suç işlemekten’ aranıyor.
Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında ‘cinayet’ ve ‘paralı asker kullanma’ suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.
Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının öldürüldüğü olaylar sonrası Kasım 2011'de ülkenin güneyindeki gruplar tarafından yakalanmış, 6 yıl sonra Haziran 2017'de serbest bırakılmıştı.
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