Lindsay Clancy davasında jüri karar veremiyor: Mahkemede

Plymouth Üst Mahkemesi'nde görülen davada jüri, 28 saati aşan müzakerelerin ardından mahkeme yargıcına ikinci kez karar varamadıklarını bildirdi.Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunun ve yargı camiasının yakından takip ettiği Lindsay Clancy davasında jüri süreci büyük bir belirsizliğe sürüklendi. 2023 yılında üç küçük çocuğunu boğarak öldüren anne Clancy'nin birinci derece cinayetten suçlu bulunup bulunmayacağına ilişkin yürütülen görüşmelerde jüri üyeleri beşinci günde de oy birliğine ulaşamadı.
Plymouth Üst Mahkemesi'nde görülen davada jüri, 28 saati aşan müzakerelerin ardından mahkeme yargıcına ikinci kez karar varamadıklarını bildirdi.
MAHKEMEDEN JÜRİYE "DİNAMİT SEÇENEĞİ" UYARISI
Jürinin tıkanması üzerine Yargıç William Sullivan, ABD hukukunda "Tuey-Rodriguez" talimatları olarak bilinen ve karara varılması için son çare olarak görülen yönlendirmeyi okudu. Yargıç Sullivan, ceza davalarında ispat yükünün tamamen iddia makamında olduğunu hatırlatarak, şüphe duyulan her noktada sanığın yararına karar verilmesi gerektiğini vurguladı.
Hukuk uzmanları tarafından "dinamit seçeneği" olarak adlandırılan bu uyarının, jüriye uzlaşması için verilen son şans anlamına geldiği belirtiliyor. Jürinin kilitlenmeye devam etmesi durumunda yargıcın davayı "hükümsüz" (mistrial) ilan etme yetkisi bulunuyor.
DOĞUM SONRASI PSİKOZ MU YOKSA PLANLI CİNAYET Mİ?
Beş hafta süren yargılama boyunca jüri üyeleri yüzlerce saatlik tanıklığı ve adli tıp delillerini inceledi. Dava süreci, özellikle yeni doğum yapan annelerin ruh sağlığı sisteminde yaşadığı yetersizlikleri ve toplumsal ihmalleri bir kez daha gündeme taşıdı.
Savunma makamı, Clancy'nin olay sırasında ağır bir "doğrum sonrası psikoz" (postpartum psikoz) geçirdiğini, eylemlerinin bilincinde olmadığını ve iradesini kontrol edemediğini savunarak cezai ehliyetinin bulunmadığını belirtiyor. İddia makamı ise sanığın intihar etmeden önce cinayetleri soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde işlediğini öne sürüyor.
DAVANIN YENİDEN GÖRÜLME İHTİMALİ DOĞDU
Uzmanlar, klinik ve hukuki açıdan karmaşık nitelik taşıyan bu tür ağır ceza davalarında jüri üyelerinin oy birliğine varamamasının sık karşılanan bir durum olduğunu ifade ediyor.
Jürinin kilitlenmeyi sürdürmesi ve yargıcın davanın hükümsüz kaldığını açıklaması halinde, Plymouth Bölge Savcılığı sanığın yeniden yargılanıp yargılanmayacağına karar verecek.