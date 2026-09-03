Lindsay Clancy davasında jüri karar veremiyor: Mahkemede

Plymouth Üst Mahkemesi'nde görülen davada jüri, 28 saati aşan müzakerelerin ardından mahkeme yargıcına ikinci kez karar varamadıklarını bildirdi.Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunun ve yargı camiasının yakından takip ettiği Lindsay Clancy davasında jüri süreci büyük bir belirsizliğe sürüklendi. 2023 yılında üç küçük çocuğunu boğarak öldüren anne Clancy'nin birinci derece cinayetten suçlu bulunup bulunmayacağına ilişkin yürütülen görüşmelerde jüri üyeleri beşinci günde de oy birliğine ulaşamadı.

MAHKEMEDEN JÜRİYE "DİNAMİT SEÇENEĞİ" UYARISI

Jürinin tıkanması üzerine Yargıç William Sullivan, ABD hukukunda "Tuey-Rodriguez" talimatları olarak bilinen ve karara varılması için son çare olarak görülen yönlendirmeyi okudu. Yargıç Sullivan, ceza davalarında ispat yükünün tamamen iddia makamında olduğunu hatırlatarak, şüphe duyulan her noktada sanığın yararına karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hukuk uzmanları tarafından "dinamit seçeneği" olarak adlandırılan bu uyarının, jüriye uzlaşması için verilen son şans anlamına geldiği belirtiliyor. Jürinin kilitlenmeye devam etmesi durumunda yargıcın davayı "hükümsüz" (mistrial) ilan etme yetkisi bulunuyor.