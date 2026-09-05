Lindsay Clancy davasında karar çıkmadı: ABD'yi sarsan evlat cinayeti davasında hükümsüzlük kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğum sonrası psikoz (postpartum psikoz) ve anne ruh sağlığı tartışmalarının merkezine oturan Lindsay Clancy davasında yargılama süreci kilitlendi. Massachusetts'teki Plymouth Bölge Mahkemesi'nde görülen davada üç gün süren müzakerelere rağmen jüri üyeleri oy birliği sağlayamadı.

Savunma tarafının bir jüri üyesinin tutumu nedeniyle Eyalet Yüksek Yargı Mahkemesi'ne yaptığı acil itiraz başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıç William Sullivan davanın hükümsüz kaldığını (mistrial) resmen ilan etti.

MAHKEME SALONUNDA "BANDO TAKIMI" GERİLİMİ

Cuma günkü karar duruşması öncesinde mahkeme salonunda savunma avukatı Kevin Reddington ile Yargıç William Sullivan arasında sert diyaloglar yaşandı. Reddington, bir jüri üyesinin taraflı olduğunu öne sürerek görevden alınmasını istedi ve yargıcı "makul şüphe" ilkesini jüriye açıklarken "yumuşak davranmakla" suçladı. Yargıç Sullivan ise bu eleştiriye "Ne istiyorsun? Bando takımı mı getireyim?" diyerek tepki gösterdi.

Jürinin tıkanmasının ardından açıklama yapan savunma avukatı Reddington, müvekkilinin beraat etmesi gerektiğini belirterek karara direnen tek bir erkek jüri üyesini sert sözlerle eleştirdi.

SAVCILIKTAN SERT TEPKİ: "SUÇLULAR KURBAN GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Hükümsüzlük kararının ardından basına konuşan Plymouth Bölge Savcısı Timothy Cruz, iddia makamına ve savcılara yönelik sosyal medyadaki karalama kampanyalarını kınadı. Günümüz dünyasında suçluların kurban gibi gösterildiğini belirten Savcı Cruz, "Bizim görevimiz gerçek kurbanların unutulmamasını sağlamaktır. Cora, Dawson ve Callan için adaleti sağlama kararlılığımız sürüyor" dedi.

Savcılık makamı, 36 yaşındaki sanığın cinayetleri işlerken ne yaptığının tamamen bilincinde olduğunu ve eylemlerini planlı şekilde gerçekleştirdiğini savunuyor. Sanığın felç kalmasına yol açan intihar girişimi ve çocukların ölümüyle ilgili davanın yeniden görülüp görülmeyeceğine savcılık ekibinin yapacağı değerlendirmelerin ardından karar verilecek.

ACILI BABADAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Sanık Clancy, 2023 yılında Duxbury'deki evlerinin bodrum katında 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı egzersiz bantlarıyla boğduğunu reddetmiyor. Savunma tarafı sanığın o sırada zihninde çocukları öldürmesini söyleyen sesler duyduğunu ifade ediyor.

Duruşmalarda tanıklık yapan eski eş Patrick Clancy ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, mahkeme heyetine teşekkür ederken davanın sil baştan yeniden görülme ihtimalinin aile için "son derece acı verici" olduğunu bildirdi. Yargıç Sullivan, savcılığın onay vermesi halinde yeni yargılamanın sonbahar aylarında yapılabileceğini belirtti.