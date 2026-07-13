Lindsey Graham’ın koltuğu için ilk güçlü aday: Nancy Mace harekete geçiyor

ABD’nin Güney Carolina eyaletini Temsilciler Meclisinde temsil eden Cumhuriyetçi Nancy Mace, Senatör Lindsey Graham’ın ölümünün ardından boşalan Senato koltuğuna aday olmaya hazırlanıyor.

Axios’un Mace’in planları hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre Cumhuriyetçi siyasetçi, Senato yarışına katılma seçeneğini “ciddi biçimde” değerlendiriyor.

Mace’in ekibinin, olası adaylığının seçmenlerdeki karşılığını ölçmek amacıyla kısa süre içinde anket çalışması başlatması bekleniyor.

Graham’ın ofisi, 71 yaşındaki senatörün cumartesi gecesi kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Güney Carolina yasaları uyarınca Cumhuriyetçi Vali Henry McMaster, boşalan koltuğa geçici bir senatör atayacak. Atanacak isim, Graham’ın mevcut görev süresinin sona ereceği 3 Ocak 2027’ye kadar görev yapacak.

ADAY 11 AĞUSTOS'TA BELİRLENECEK

Graham’ın kasım ayında düzenlenecek Kongre seçimlerinde beşinci dönem için yarışmaya hazırlanması nedeniyle Cumhuriyetçi Parti yeni adayını özel ön seçimle belirleyecek.

Adaylık başvurularının 21 Temmuz’da başlaması, Cumhuriyetçi Parti ön seçiminin ise 11 Ağustos’ta yapılması planlanıyor. Hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşamaması durumunda 25 Ağustos’ta ikinci tur düzenlenebilecek.

Cumhuriyetçi ön seçimin galibi, kasım ayındaki seçimde Demokrat Partinin adayı çocuk doktoru Annie Andrews ile karşı karşıya gelecek.

Senato koltuğu Nancy Mace için yabancı bir hedef değil. Mace, 2014 yılında Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Lindsey Graham’a rakip olmuş ancak yarışı beşinci sırada tamamlamıştı.

Mace daha sonra 2018’de Güney Carolina Temsilciler Meclisine seçildi. 2020 seçimlerinde ise ABD Temsilciler Meclisine girerek Güney Carolina’nın birinci seçim bölgesini temsil etmeye başladı.

ADAYLIK YARIŞI BAŞLADI

Graham’ın ölümü, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Güney Carolina’da parti içindeki dengeleri de hareketlendirdi. Mace’in yanı sıra Vali Yardımcısı Pamela Evette ve Temsilciler Meclisi Üyesi Russell Fry’ın da aday olabilecek isimler arasında bulunduğu belirtiliyor.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki dar çoğunluğu nedeniyle bazı milletvekillerinin Senato yarışına katılmasının parti açısından risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Graham’ın koltuğuna geçici olarak atanacak ismin özel ön seçime de katılması halinde yarışta önemli bir avantaj elde edebileceği belirtiliyor.