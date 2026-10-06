Litvanya Parlamentosu kabul etti: Nükleer silah yasağını kaldırıyorlar!

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya topraklarında kitle imha silahlarının bulundurulmasını yasaklayan anayasa hükmünün kaldırılmasını öngören değişiklik bugün parlamentoda görüşüldü.

Parlamento Başkanı Juozas Olekas, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, yasağın kaldırılmasının "Litvanya'nın dayanıklılığını ve caydırıcılık kapasitesini güçlendireceğini" öne sürdü.

Olekas, yasağın kaldırılmasıyla Litvanya'nın kitle imha silahlarının konuşlandırılmasına ilişkin anayasal kısıtlamasının diğer AB ve NATO ülkelerindeki hukuki durumla aynı hale geleceğini vurguladı.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas da "caydırıcılığın" önemine dikkati çekerek, siyasetçilerin ülkenin güvenliğini sağlamak için mevcut tüm araçları kullanması gerektiğini ifade etti.

Litvanya'nın stratejik silahlara sahip ülkelerle çevrili olduğunu belirten Kaunas, Rusya'nın en batısında yer alan Kaliningrad eksklavı ile Belarus'a işaret etti.

26 VEKİL DESTEK VERMEDİ

Önerilen anayasa değişikliğini Moskova'nın eylemlerine verilen bir yanıt olarak nitelendiren Kaunas, "Rusya, Ukrayna'da savaşı başlatmasaydı bugün yaptığımız tartışmaları muhtemelen yapmıyor olurduk" dedi.

Yapılan oylamada milletvekilleri değişikliğe 106 oyla destek verirken, 18 milletvekili karşı oy kullandı, 6 milletvekili ise çekimser kaldı.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için parlamentoda bir oylama daha yapılması gerekiyor. Parlamento Başkanı Olekas, kitle imha silahlarının Litvanya’da bulundurulmasını yasaklayan anayasa hükmünün kaldırılmasıyla ilgili nihai oylamanın 12 Ocak 2027'de yapılmasının planlandığını açıkladı.