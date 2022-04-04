Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken çok sayıda ülkeden de Rusya'ya tepkiler devam ediyor. Son olarak Litvanya Dışişleri Bakanı, ülkedeki Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istediklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:39
Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi
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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

Landsbergis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Litvanya'nın, Rus büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi kararını duyurdu.

Gabrielius Landsbergis, ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna büyükelçisinin Kiev'e geri döneceğini aktardı.

Litvanya'da, 3 Mart'ta, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa 'Ukraynalı Kahramanlar Sokağı' adının verileceği bildirilmişti.




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