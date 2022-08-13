Litvanya: Rus vatandaşlarının AB topraklarına girmesi yasaklansın

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:31

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gabrielius Landsbergis, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği topraklarına giriş yasağının tüm AB ülkeleri tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Landsbergis, Estonya'nın Schengen vizesi ile Rus vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmemesi kararını ve Letonya'nın bu konudaki önlemlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Landsbergis, "Litvanya, saldırgan devletlere karşı yaptırımları sürekli olarak savundu ve kısıtlamaların bir bütün olarak AB düzeyinde uygulanması halinde daha etkili bir şekilde işe yaradığı görüşünü benimsiyor" dedi.

RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Ivan Nechaev, Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Avrupalı ??politikacıların bu tür açıklamaları sonuçsuz kalmayacak, onlara cevap vermemiz gerekecek" demişti.

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev, Rus vatandaşların Schengen vizesi alma hakkından mahrum bırakılması önerisinin AB'nin "insan hakları yükümlülüklerine ve birliğin kendi düzenlemelerine aykırı" olduğunu söylemişti.