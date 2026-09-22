Litvanya, Rusya sınırındaki kritik enerji tesisini İHA saldırılarına karşı güçlendiriyor

Litvanya, Baltık ülkelerinin Batı Avrupa elektrik şebekesine bağlantısında kritik rol oynayacak yeni bir trafo merkezini, patlayıcı yüklü dronlar ve sabotaj saldırılarına dayanabilecek şekilde inşa etmeye hazırlanıyor.

Litvanya elektrik iletim sistemi operatörü Litgrid'in CEO'su Andrius Semeskevicius, Reuters'a yaptığı açıklamada tesisin bomba yüklü araçlara dayanabilecek çitler, yeraltı tünellerini tespit edecek sensörler ve transformatörleri drone saldırılarından koruyacak güçlendirilmiş betonarme yapılarla donatılacağını söyledi.

Semeskevicius, değişen güvenlik anlayışını, “Daha önce şebekemizi tasarlarken doğal afetleri hesaba katıyorduk. Şimdi olası tüm hibrit ve konvansiyonel tehditleri düşünüyoruz” sözleriyle anlattı.

KALİNİNGRAD'A 30 KİLOMETRE

Gizai trafo merkezi, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yaklaşık 30 kilometre mesafede kurulacak. Tesis, olası daha geniş çaplı bir çatışmada Baltık ülkelerine kesintisiz elektrik sağlanması amacıyla oluşturulan kritik enerji altyapısının bir parçası olacak.

Gizai aynı zamanda Litvanya ile Polonya arasındaki Harmony Link elektrik bağlantısının kritik düğümlerinden biri olacak. Hat, Baltık ülkelerinin Rus elektrik şebekesinden ayrılmasının ardından bölgenin Avrupa Birliği elektrik sistemiyle bağlantısını tamamlayacak.

Güzergâh ayrıca Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ile müttefiki Belarus arasında kalan stratejik Suwalki Koridoru'ndan geçiyor. Reuters'a konuşan istihbarat kaynakları, bölgede Rusya'nın NATO'nun birlik ve tepki kapasitesini sınamak amacıyla bir 'sahte bayrak' drone saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin kaygılar bulunduğunu aktardı.

DRONLARA KARŞI ÖZEL KORUMA

Yaklaşık 35 hektara yayılacak tesiste kritik ekipmanlar birbirinden uzak noktalara yerleştirilecek. Böylece bir drone saldırısının altyapının tamamını devre dışı bırakmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Semeskevicius, “Gizai'yi yeni bir gerçekliğe göre tasarlıyoruz. Yaklaşık 100 kilogram patlayıcı taşıyabilecek birden fazla Shahed drone'una karşı kendimizi koruyoruz” dedi.

Kritik ekipmanlar güçlendirilmiş betonarme koruyucu yapıların içine alınacak ve sistemlerin yedekleri oluşturulacak. Litvanya ordusu da enerji altyapısının modern saldırı ve sabotaj yöntemlerine karşı korunması konusunda Litgrid'e danışmanlık veriyor.

EK MALİYET 48 MİLYON AVRO

Yeni güvenlik önlemleri Gizai'nin maliyetini ilk plana kıyasla en az 48 milyon avro artırdı. Litvanya, ek maliyetin en az yarısının Avrupa Birliği tarafından karşılanmasını istiyor.

Polonya da Rusya'ya sınırı bulunan ülkelerin bu maliyeti tek başına üstlenmemesi gerektiğini savunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya geçen yıl kritik elektrik altyapısının korunması için AB'den 382 milyon avro istemiş, ancak 112 milyon avro finansman sağlanmıştı.