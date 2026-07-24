Lod Havalimanı saldırısının hayatta kalan tek faili: Japon Kızıl Ordusu üyesi Kozo Okamoto öldü

1972 yılında Tel Aviv yakınlarındaki Lod Havalimanı’nda düzenlenen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya katılan Japon Kızıl Ordusu üyesi Kozo Okamoto, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 78 yaşında hayatını kaybetti.

Okamoto’nun ölümünü, uzun yıllardır kendisine destek veren Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) duyurdu. Örgüt, Okamoto’nun uzun süredir sağlık sorunları yaşadığını açıkladı.

FHKC içinde “Ahmad el-Yabani”, yani “Japon Ahmad” adıyla bilinen Okamoto, İsrail’deki cezaevinden tahliye edildikten sonra Lübnan’a yerleşmiş ve kamuoyu önüne nadiren çıkmıştı.

Okamoto, 30 Mayıs 1972’de Tel Aviv yakınlarındaki uluslararası havalimanında düzenlenen silahlı saldırıya katılmıştı.

Associated Press’in o dönemdeki haberlerine göre Okamoto ve iki arkadaşı, Avrupa’dan gelen bir uçakla Tel Aviv’e ulaştı. Bagajlarına gizledikleri tüfek ve el bombalarıyla havalimanında ateş açan saldırganlar, 26 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.

Okamoto’nun birlikte hareket ettiği iki Japon saldırgan olay sırasında öldürülürken, Okamoto yaralı olarak yakalandı.

ESİR TAKASIYLA SERBEST BIRAKILDI

İsrail’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Okamoto, cezaevinde 12 yıl kaldı. 1985 yılında İsrail ile Filistinli gruplar arasında yapılan esir takası kapsamında serbest bırakıldı.

Daha sonra Lübnan’a geçen Okamoto, ölümüne kadar bu ülkede yaşadı. Lübnan makamları, 2000 yılında kendisine siyasi sığınma hakkı verdi.

Okamoto’nun kamuoyuna yansıyan son görüntülerinden biri, saldırının 50’nci yıl dönümü dolayısıyla Mayıs 2022’de Beyrut’taki bir mezarlıkta düzenlenen törende çekildi.

JAPON KIZIL ORDUSU ÜYESİYDİ

Okamoto’nun üyesi olduğu Japon Kızıl Ordusu, 1971 yılında kurulan aşırı solcu silahlı bir örgüttü. Filistinli gruplarla bağlantılı olan örgüt, farklı ülkelerde düzenlenen saldırı ve rehine eylemlerinin sorumluluğunu üstlendi.

Örgütün adı, 1975 yılında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki ABD Konsolosluğunun ele geçirilmesi gibi eylemlerle de gündeme geldi.

Okamoto’nun katıldığı 1972’deki saldırı ise FHKC ile Japon Kızıl Ordusu’nun ortak operasyonu olarak kayıtlara geçti.

LÜBNAN İADE TALEPLERİNİ REDDETTİ

Okamoto ve dört Japon vatandaşı, ülkede yasa dışı olarak yaşadıkları gerekçesiyle 1997 yılında Lübnan’ın doğusunda gözaltına alındı.

Dört kişi 2000 yılında Japonya’ya teslim edilirken, Okamoto Lübnan’da siyasi sığınma hakkı alan ilk kişi oldu.

Japonya yönetimi, Okamoto’nun iade edilmesi için uzun yıllar boyunca Lübnan’a çağrıda bulundu. Beyrut yönetimi ise bu talepleri reddetti.

Okamoto, Lübnan’daki yargılaması sırasında kendisini “Arap direniş savaşçısı” olarak tanımlamıştı.

FHKC’DEN AÇIKLAMA

FHKC, Okamoto’nun ölümünün ardından yayımladığı açıklamada, onun Filistin davasına bağlı kaldığını ve ilkelerinden taviz vermediğini savundu.

Örgüt ayrıca 1972’deki havalimanı saldırısının, İsrail’in 1968 yılında Beyrut Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği komando baskınına misilleme amacı taşıdığını ileri sürdü.