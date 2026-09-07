Londra’da Yahudi-Kürt Konferansı: Soykırım savunucusu İsrailli akademisyene ‘Kürtlerin anası’ denildi

İngiltere’nin başkenti Londra, 6-7 Eylül tarihlerinde “Değişen Orta Doğu’da Yahudi-Kürt İlişkileri” başlığıyla düzenlenen Uluslararası Yahudi-Kürt Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

Kamuya açık etkinlik kayıtlarına göre konferans, Londra merkezli Jewish Kurdish Network tarafından düzenlendi.

Organizasyon; akademisyenleri, siyasetçileri, gazetecileri, aktivistleri ve farklı ülkelerden sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

SA’AR’DAN “SİYASİ BAĞIMSIZLIK” MESAJI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar da konferansa video mesaj gönderdi.

Sa’ar mesajında, Kürtlerin Türkiye, İran, Irak ve Suriye olmak üzere dört ülkede yaşayan bir halk olduğuna işaret ederek bugüne kadar siyasi bağımsızlığa ulaşamadıklarını söyledi.

İsrail’in Orta Doğu’daki halklar ve azınlıklar arasında daha güçlü ilişkiler kurulmasını desteklediğini belirten Sa’ar, Yahudiler ile Kürtler arasındaki bağların geliştirilmesine özel önem verdiklerini ifade etti. Sa’ar’ın konferansa gönderdiği mesaj uluslararası Kürt yayınlarında da öne çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA İSİM KONFERANSTA

İsrail’deki Kürt Yahudi Toplumu Başkanı Yehuda Ben Yosef’in paylaştığı programa göre konferansta İngiltere, İsrail, Almanya, ABD ve farklı Kürt diasporalarından çok sayıda isim yer aldı.

Katılımcılar arasında Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak, eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, ABD’li akademisyen David L. Phillips, İngiliz milletvekili Feryal Clark, gazeteci Suzan Quitaz, akademisyenler Ofra Bengio, David Hirsh, Joanna Michlic ve Nir Boms gibi isimler bulunuyor.

OFRA BENGIO’YA ÖDÜL

Konferansın dikkat çeken anlarından biri de Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nde Kürt Çalışmaları Programı’nı yöneten Prof. Ofra Bengio’ya ödül verilmesi oldu.

Konferanstan yayımlanan görüntülere göre eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Bengio’ya bir ödül takdim etti ve İsrailli akademisyeni “Kürtlerin annesi” olarak nitelendirdi.

Gazze'ye yönelik tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen soykırım savunucusu Bengio, Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki Moshe Dayan Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapıyor. Merkezin resmi internet sitesine göre Bengio aynı zamanda Kürt Çalışmaları Programı’nın başkanlığını yürütüyor.

'SİYONİZM, KÜRT ULUSAL HAREKETİ VE GELECEK İŞ BİRLİĞİ' MASADA

Konferans programında Yahudi ve Kürt toplumları arasındaki tarihsel ilişkilerin yanı sıra bölgesel siyasete yönelik başlıklar da ele alındı.

Programda “Siyonizm ve Kurdîyetî: Ulusal Hareketler, Kimlik ve Hayatta Kalma”, Orta Doğu’daki değişen dengeler, Batı’nın Kürtlere ve İsrail’e yönelik politikaları, soykırım ve kolektif hafıza, diaspora siyaseti ile gelecekte kurulabilecek iş birliği modelleri tartışıldı.

Konferansla ilgili yayımlanan analizlerde organizasyonun, Yahudi-Kürt ilişkilerini kültürel ve tarihsel bağların ötesine taşıyarak daha kurumsal siyasi ve akademik iş birliğine dönüştürme arayışını yansıttığı değerlendirmesi yapıldı.

İLK KONGRE 2025’TE BERLİN’DE YAPILMIŞTI

Yahudi ve Kürt kuruluşlarını bir araya getiren benzer bir organizasyon geçen yıl Almanya’da gerçekleştirilmişti.

7 Eylül 2025’te Berlin’de yapılan ilk Kürt-Yahudi Kongresi, Almanya Kürt Toplumu ile Yahudi-Alman sivil toplum kuruluşu WerteInitiative tarafından düzenlenmişti.

Kongrede antisemitizm, Kürt karşıtlığı, Orta Doğu politikaları ve İsrail-Kürt ilişkileri ele alınmış; toplantının ardından ortak bir deklarasyon yayımlanmıştı.

Londra’daki 2026 konferansı ise Avrupa’daki Kürt ve Yahudi kuruluşları arasında son dönemde artan temasların yeni halkası olarak değerlendiriliyor.