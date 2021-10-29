Lübnan Cumhurbaşkanı, Rusya'dan liman patlamasına dair uydu görüntülerini istedi
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un, Rusya'dan geçen yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin uydu görüntülerini istediği bildirildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen yıl meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği liman patlamasına ilişkin soruşturma sürerken Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Rusya'dan patlamaya ilişkin uydu görüntülerini talep etti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Aun, Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov'dan, Moskova'yı patlamaya dair uydu görüntülerini elde etmeyi arzu ettikleri konusunda bilgilendirmesini istedi.
Sputnik'e konuşan Büyükelçi Rudakov ise, talebe karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Cumhurbaşkanı Aun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
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