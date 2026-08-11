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Lübnan'dan İsrail açıklaması: Bir karış toprakta kalamaz

Lübnan'dan İsrail açıklaması: Bir karış toprakta kalamaz

11.08.2026 16:24:00
Güncellenme:
DHA
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Lübnan'dan İsrail açıklaması: Bir karış toprakta kalamaz

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını bildirdi.
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Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunduğu belirtildi. 

Avn, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5’inci turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ‘çerçeve anlaşması’na dikkat çekti.

Çerçeve anlaşmasının imzalanmasından sonra Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının azaldığını kaydeden Avn, “Bu da Lübnanlıların yazı ülkelerinde geçirmeleri için geri dönüşlere olumlu yansıdı. Lübnanlılar; İsrail'in ülke topraklarından çekilmesi, esirlerin geri dönmesi ve yıkılan bölgelerin yeniden imarı gibi hedefler konusunda görüş birliği içinde. İsrail'in topraklarımızın bir karışında dahi kalmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #israil #Lübnan