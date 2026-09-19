Lübnan'ın güneyinde patlama: 2 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının İsrail ordusuna ait bir istihkam aracının geçişi sırasında infilak ettiği belirtildi.

Patlamada askeri araç içindeki 2 İsrail askerinin hafif yaralandığı kaydedildi. Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, yaşanan patlama sonrası Lübnan’ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tesislere hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Yukarı Nebatiye'deki Eski Meydan Mahallesi'ni 2 kez hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail uçakları saldırıların düzenlendiği bölgeye giden ambulans ekibini de üçüncü bir hava saldırısıyla hedef almış, ambulans ekibi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.