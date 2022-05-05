Lübnan: Körfez ülkeleri Lübnan'ı yalnız bırakmayacak

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:07

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan resmi televizyonuna bölgesel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Necip Mikati, ülkesinin Arap ülkeleriyle ilişkilerine güçlü bir şekilde bağlı kalmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Mikati, Arap ülkeleriyle ilişkilerin bir tercih olmadığını belirterek "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Lübnan'ı yalnız bırakmayacak. Mesafe kuralı ve çekişmelerde tarafsız kalma kuralını bölgede ilk ilan eden bizdik" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN-KÖRFEZ KRİZİ

Lübnan eski Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 26 Mart'ta görüşen Mikati, tüm Arap ülkelerinin ve Körfez'in Lübnan ile ilişkilerinde yeniden normalleşme yaşanacağını açıklamıştı.