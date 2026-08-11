Lübnan Parlamentosu idam cezasının kaldırılmasını onayladı

Lübnan Parlamentosu, Salı günü gerçekleştirdiği yasama oturumunda idam cezasını kaldıran kanun tasarısını onayladı.

Yapılan düzenlemelerle kabul edilen tasarı sayesinde Lübnan, Orta Doğu’da bu uygulamaya resmen son veren ilk ülke unvanını kazandı.

Ülkede fiili olarak 2004 yılından bu yana hiçbir idam cezası infaz edilmemişti. Alınan bu kararla birlikte, yıllardır fiilen uygulanan moratorium yasal bir zemine kavuşturularak nihai sonuca ulaştırıldı.

Kararı "tarihi bir adım" olarak nitelendiren Adalet Bakanı Adel Nassar, ceza kanunundaki idam şartının uluslararası hukuki süreçleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Nassar, cezanın varlığı nedeniyle Beyrut yönetiminin, idamın yasak olduğu ülkelerden suçluların iadesini talep ederken hukuki engellerle karşılaştığını ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Lübnan Araştırmacısı Ramzi Kaiss, AFP'ye yaptığı değerlendirmede kararın önemini vurguladı.

Kaiss, bu hamlenin "ülkedeki insan hakları mücadelesi açısından devasa bir adım olduğunu ve asla uygulanmaması gereken acımasız ve keyfi bir cezadan net bir kopuşu temsil ettiğini" belirtti.

İdam cezasının kaldırılması, meclisin mevcut yasama döneminde ele aldığı geniş kapsamlı reform paketinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Görüşülen diğer tasarılar arasında, ülkede uzun yıllardır siyasi ve hukuki tartışmalara konu olan genel af yasası da yer alıyor.