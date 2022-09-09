Lübnan, Suriyeli mülteciler konusunda uyardı: Durum kontrolden çıkmadan müdahale edilmeli
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birlemiş Milletler'e (BM), ülkesindeki Suriyeli mülteciler meselesi kontrolden çıkmadan önce müdahale edilmesi çağrısında bulundu.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, BM Genel Sekreteri Antoino Guterres'e hitaben yazdığı mektup yayınlandı.
Necib Mikati, mektubunda, Lübnan'ın durumu ve ekonomik gelişmelere değinerek, "10 bin 452 metrelik yüz ölçümü ve 4 milyon nüfusa sahip Lübnan, küçük bir ülkedir. Nüfus oranına göre dünyada en çok mülteciyi kabul eden ülkedir. Lübnan'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz, Lübnanlıların yüzde 80'inini yoksulluk sınırının altına itti" ifadelerini kullandı.
Mikati, Suriyeli sığınmacıların Lübnan'a yıllık maliyetinin 3 milyar dolar civarında olduğuna işaret ederek, "Lübnan'ın mücadele ettiği zorluklar nedeniyle Suriyeli mülteciler meselesine, durum kontrolden çıkmadan önce müdahale edilmelidir" şeklinde çağrı yaptı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.
Mikati, 20 Haziran'da, yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun destek vermemesi halinde Suriyeli mültecilerin yasal yollarla ülkeden çıkarılması için adım atacaklarını söylemişti.
Bu kapsamda Lübnan Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, 15 Ağustos'ta Suriye'deki yetkililerle görüşüp aylık 15 bin Suriyeli mültecinin geri dönüşünü ele almıştı.
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