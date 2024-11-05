Lübnan'a yönelik saldırılarda ölü sayısı 13 bini geçti

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 13'e, yaralı sayısı ise 13 bin 553'e yükseldi.

Lübnan'a yönelik saldırılarda ölü sayısı 13 bini geçti
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 21:59

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 11 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 13'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 553'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.


Etiketler: #israil #Lübnan

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