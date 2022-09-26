Lübnan'da emekli askerler meclis binası önünde toplandı: Maaşlarına yüzde 300 zam yapıldı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:54

Lübnan'da emekli askerler, "düşük maaş" ve "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için 2022 bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binası önünde toplandı.

Savunma Bakanı Muris Silm de göstericilere destek için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Beyrut'taki Meclis binasının önüne geldi.

Silm, göstericiler ile hükümet arasında müzakere yapmak için bir müddet Mecliste görüşmelerde bulundu.

Slim, emekli askerlerin bulunduğu alana gelerek, göstericilere hitaben yaptığı açıklamada, "Maaşların yüzde 300 artırılmasına karar verildi" ifadesini kullandı.

Slim ayrıca, değişen maaşların 2023 bütçesinden tahsil edileceğini ve o dönemki bütçe esas alınarak değişikliklerin yapılacağını söyledi.