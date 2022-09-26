Lübnan'da emekli askerler meclis binası önünde toplandı: Maaşlarına yüzde 300 zam yapıldı
Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, Meclis önünde gösteri düzenleyen emekli askerlere "maaşlarının yüzde 300 artırılacağını" söyledi.
Lübnan'da emekli askerler, "düşük maaş" ve "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için 2022 bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binası önünde toplandı.
Savunma Bakanı Muris Silm de göstericilere destek için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Beyrut'taki Meclis binasının önüne geldi.
Silm, göstericiler ile hükümet arasında müzakere yapmak için bir müddet Mecliste görüşmelerde bulundu.
Slim, emekli askerlerin bulunduğu alana gelerek, göstericilere hitaben yaptığı açıklamada, "Maaşların yüzde 300 artırılmasına karar verildi" ifadesini kullandı.
Slim ayrıca, değişen maaşların 2023 bütçesinden tahsil edileceğini ve o dönemki bütçe esas alınarak değişikliklerin yapılacağını söyledi.
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- 'Bugün iki olay yaşanıyor...'