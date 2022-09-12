Lübnan'dan ABD çıkışı: İsrail'den deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istedi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:06

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Hükümet Sarayı'nda bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin, Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesinde anlaşmaya varmak için ABD'li ara bulucu Amos Hochstein'ın yeni bir öneri ile Beyrut'ta gelip gelmediğine ilişkin sorusuna Buhabib, "Şüphesiz yeni bir teklif ile geldi ancak detaylarını burada açıklayamam" yanıtını verdi.

Buhabib, ABD Başkanı Joe Biden'ın deniz sınırı meselesinde bizzat devreye girdiğini belirterek, "Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile anlaşmanın tamamlanması için konuştu. Amerikan tarafı bu ay veya önümüzdeki ay içerisinde anlaşmanın yapılması kanaatinde" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein, 9 Eylül'de Beyrut'ta gelip Lübnanlı yetkililerle görüştükten sonra anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu yinelemişti.