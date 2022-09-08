Lübnanlı Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi
Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye’nin evinin bahçesinde bomba patlatıldığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, Hamiye’nin Bekaa bölgesinde bulunan evinde patlama meydana geldi.
Haberde, bahçenin elektrik kablosuna yerleştirilmiş bombanın infilak ettiği kaydedilirken, Bakan'ın evde olup olmadığı, can kaybı veya yaralanmaya dair detay verilmedi.
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