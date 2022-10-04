Lukaşenko'dan Polonya ve Litvanya uyarısı: Sınırımıza askeri konuşlanma yapılıyor

04 Ekim 2022 Salı, 14:05

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, katıldığı askeri güvenlik konularına ilişkin bir toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Lukaşenko, "Kolektif Batı'nın Belarus içinde planları olduğunu ve çeyrek asırdır Batı'nın, Belarus'un izlediği politikalar tarafından engellendiğini" savundu.

Lukaşenko, ülke sınırlarında keşif uçuşlarının yoğunluğunun azalmadığını belirterek, "Polonya ve Litvanya, Belarus sınırları yakınında askeri güçler yığmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, "Sınırımıza sadece 15 kilometre uzaklıkta bulunan Litvanya'daki Pabrade eğitim sahasının katılımı da dahil olmak üzere, operasyonel ve muharebe eğitimi aktif olarak yürütülüyor. Aynı zamanda, bir dizi Avrupa ülkesi, Kiev'i destekleme kisvesi altında, modern silah ve teçhizatla yeniden donatma ve ordularını güçlendirme planlarını uyguluyor" dedi.

Polonya'nın, Belarus sınırında yeni bir mekanize tugayı oluşturduğunu kaydeden Lukaşenko, "ülkenin kuzey ve doğusunda bölgesel savunma personel tugayları konuşlandırıldığını da" dile getirdi.

'POLONYA ASKERİ HARCAMALARINI ARTIRMAYI PLANLIYOR'

Lukaşenko, "Silah ticareti coğrafyası genişliyor: Güney Kore de ABD ve Almanya'ya katıldı. Polonya hükümeti, zor bir sosyo-ekonomik durumda nüfusunu desteklemek yerine askeri bütçesini artırmayı planlıyor" diye konuştu.

Litvanya ve Letonya'nın, silahlanma yarışına "ayak uydurmaya" çalıştıklarını belirten Lukaşenko, "Yeni askeri kampların inşası, sınırımızın yakın çevresi de dahil olmak üzere, onları kalıcı olarak konuşlandırmaya başladı" uyarısında bulundu.